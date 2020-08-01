Пять тонн конопли сожгли полицейские в Черекском районе





Плантацию дикорастущей «травы» наркополицейские и пограничники обнаружили в одном из сел муниципалитета. Площадь превышала полгектара, а высота растений порой доходила до двух метров. Все кусты скосили, а затем сожгли. На месте были и представители райадминистрации, которых обязали очистить территорию от конопли. Это часть оперативно-профилактической операции «Мак-2020», которую полицейские проводят по всей республике. Кроме того, правоохранители возбудили около сорока уголовных дел за незаконный оборот наркотиков естественного происхождения. В ходе операции изъяли 10 килограммов запрещенных веществ.