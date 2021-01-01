Пять пожаров и одна автоавария – такие происшествия случились в республике в первый день нового года





Об этом нам сообщили в региональном управлении МЧС. На особом контроле МЧС – курортная зона в Приэльбрусье. В период праздников там дежурит дополнительная оперативная группа… А вот в травматологический пункт Республиканской клинической больницы в новогоднюю ночь люди обратились около трех десятков раз. При этом, говорят врачи, не было ни одного случая ожога в результате запуска салютов и фейерверков.