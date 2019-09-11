Пять медалей разного достоинства завоевала сборная Кабардино-Балкарии на «Кубке Георгия Победоносца» в Ставрополе. — 2019.09.11

Это- один из самых престижных турниров всероссийского уровня. В общей сложности в нем участвовали более 70 спортсменов из всех регионов страны. Нашу республику представляли тяжеловесы. Азрет Карданов в категории до 100 килограммов стал чемпионом по становОй тяге. Также первое место, но уже в жиме лежа, у Кантемира Мусаева. В троеборье лучшим стал Ибрагим Березгов. Немного не хватило до высшей ступени пьедестала Марату Атабиеву и Аскеру Гучапшеву. В жиме лежа они вторые в своих весовых категориях. Тренирует спортсменов Казбек Тхамитлоков.