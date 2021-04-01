Пять кандидатов подали заявления в предварительные списки «Единой России» на предстоящие выборы





Пять человек подали заявления на роль кандидатов для включения в предварительные списки «Единой России» на выборах в Госдуму и органы местного самоуправления. Об этом сообщили в региональном исполкоме партии. Уже в сентябре этого года состоится единый день голосования: в стране выберут членов Государственной Думы, а в отдельных субъектах – региональных и муниципальных депутатов. В Кабардино-Балкарии, помимо народных избранников федерального уровня, определят депутатов местного самоуправления Нальчика. На сегодня в списке «Единой России» по нижней палате российского парламента – один человек, по выборам в столице республики – четверо. Регистрация на сайте предварительного голосования началась в середине марта. Люди подают заявки, а затем выборщики определяют, кого именно партия выдвинет в качестве кандидатов.