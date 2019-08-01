Пять городов Кабардино-Балкарии с населением не более 50 тысяч человек примут участие во всероссийском конкурсе по благоустройству территорий, который проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры и цифрового развития КБР — 2019.08.08

До 1 февраля 2020 года муниципалитетам необходимо подготовить и направить в Минстрой России заявки и документацию. Конкурс, связанный с благоустройством малых городов и исторических поселений, в этом году выиграл Баксан. На сегодня он уже получил 85 млн. рублей. В следующем году на эти деньги будет благоустроен парк Мира, культуры и отдыха. В министерстве отмечают, что на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году было подано 330 заявок из 77 субъектов. Победители получат из федерального бюджета в общей сложности 5 млрд рублей.