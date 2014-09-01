Пять человек стали первыми лауреатами премии Главы КБР в области науки и инноваций





Присуждена первая премия Главы КБР в области науки и инноваций для молодых ученых. Людмила Хавжокова, окончила аспирантуру, проработала в качестве стажера сектора кабардино-черкесской литературы Института гуманитарных исследований много лет, а теперь это подразделение возглавляет. В науке – больше 10-ти лет. Опубликовала свыше 70 работ. В начале июля ей присуждена премия Главы Кабардино-Балкарии в области науки и инноваций для молодых ученых. Поддержку на государственном уровне получил и Алим Будаев. Младший научный сотрудник Высокогорного геофизического института уже не первый год занят исследованиями в области микрофизики облаков. Еще один лауреат Виктор Нарожнов специализируется в сфере прикладной математики. Знания применяет в исследовании свойств различных материалов, металлов и сплавов в том числе. Премию в этом году присудили впервые. Лауреатами стали пять человек. Каждому, согласно указу Главы Кабардино-Балкарии, выплатят по сто тысяч рублей. Тем самым развивается научный потенциал региона, активизируется участие молодых умов в научно-исследовательской и инновационной работе. Премию будут вручать ежегодно.