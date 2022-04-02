home
Главная
>
Новости
>
Питомниководы КБР готовы наращивать производство саженцев в рамках импортозамещения

Питомниководы КБР готовы наращивать производство саженцев в рамках импортозамещения

02.04.2022 | 18:42
Кабардино-Балкария уже несколько лет подряд входит в пятёрку лучших регионов России по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений. Успешное развитие садоводства во многом связано с ежегодным снижением зависимости республики от импортного посадочного материала. «В Кабардино-Балкарии налажено собственное производство высококачественного посадочного материала, что значительно уменьшает затраты на закладку многолетних насаждений, и самое главное в сегодняшних экономических условиях – снижает зависимость от импортных поставок. В республике функционирует 15 сертифицированных хозяйств по выращиванию саженцев, в прошлом году ими произведено 4,5 млн штук саженцев. Весь посадочный материал сертифицирован, - пояснил министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев, - Потребность республики в посадочном материале составляет в среднем 3,5 млн саженцев. То есть мы полностью перекрываем свои потребности за счет собственного производства, а также саженцы, выращенные в Кабардино-Балкарии, успешно используются в качестве посадочного материала в ряде субъектов России. В прошлом году миллион саженцев было отправлено за пределы Кабардино-Балкарии». По словам Х.Сижажева, в республике продолжится работа по наращиванию объемов производства отечественного посадочного материала, в текущем году производство саженцев планируется довести до 5 млн штук.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных