ПФР разъяснил порядок назначения детских пособий

Дополнительные 10 тысяч рублей – на каждого ребенка до 16 лет – получат родители в июле по всей стране. Такую меру господдержки предложил Владимир Путин. В Отделении Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии сообщили, что своевременно приступят к выплатам.

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться. Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически. Подавать новое заявление не нужно. Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления», — пояснил руководитель пресс-службы Отделения Пенсионного фонда России по КБР Михаил Битоков.

Заявления на выплаты принимают до конца сентября. На сегодня в региональное подразделение ПФР поступило уже свыше 50 тысяч заявлений от мам. В результате почти 85 тысяч детей Кабардино-Балкарии получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей.