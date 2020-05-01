ПФР опубликовал ответы на самые частые вопросы по выплате на детей от 3 до 16 лет

1

Кому положена выплата 10 тысяч рублей?

— Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.

2

Когда можно получить выплату?

— Выплата предоставляется разово с 1 июня 2020 года. На ее оформление есть несколько месяцев, подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

3

Полагается ли выплата на детей, которым уже исполнилось 16 лет?

— Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу указа президента о выплате), права на средства нет. Выплата полагается только на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.

4

Выплата дается за каждого ребенка?

— Да, если в семье один ребенок от 3 до 16 лет, выплачивается 10 тысяч рублей, если два ребенка — 20 тысяч рублей, и так далее.

5

Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?

— Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.

6

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?

— К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

7

Если ребенку исполняется 16 лет в конце июня, можно ли получить выплату?

— Да, можно. Согласно законодательству, право на единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенку исполняется 16 лет 30 июня, семья получит право на выплату.

8

Если ребенку 3 года исполнилось с апреля по июнь, можно ли получить 2 выплаты одновременно?

— Да, можно. Если ребенку исполняется 3 года в апреле, семья может получить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в мае, за апрель и май семья получит ежемесячную выплату 5 тысяч рублей (всего 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату 10 тысяч рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в июне, семья может получить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату 10 тысяч рублей после 1 июня.

9

Зависит ли выплата от доходов семьи?

— Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

10

Как получить выплату?

— Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 2020 года подать заявление в личном кабинете на Портале госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по предварительной записи.

11

Может ли отец ребенка подать заявление на выплату?

— Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

12

Могут ли опекуны подать заявление на выплату?

— Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по предварительной записи.

13

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?

— Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда: по месту жительства, пребывания, фактического проживания. Заявление может также подать законный представитель.

14

До какого числа можно подать заявление на выплату?

— Заявления на выплату принимаются до 1 октября 2020 года. Единовременная выплата предоставляется при наличии у семьи соответствующего права.

15

В семье двое детей в возрасте от 3 до 16 лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?

— Нет, если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

16

Как можно узнать, назначена выплата или нет?

— При подаче заявления через Портал госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

17

На что важно обратить внимание при подаче заявления?

· Помощь оказывается гражданам России. Если родители утратили гражданство РФ, выплата не предоставляется.

· Поддержка оказывается гражданам России, проживающим на ее территории. Если российская семья живет за пределами страны, единовременная выплата не предоставляется.

· Опекуны ребенка могут оформить единовременную выплату, только лично обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России или в многофункциональный центр.

· В заявлении указываются данные банковского счета заявителя, поскольку выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление подано с банковскими реквизитами другого лица, необходимо подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:

· Лишение или ограничение заявителя родительских прав в отношении ребенка.

· Смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату.

· Представление недостоверных сведений.

18

Каким образом можно получить средства в случае одобрения заявления?

Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

http://www.pfrf.ru/branches/ingush/news/~2020/05/13/205489