ПФР напоминает: прием граждан ведется только по предварительной записи

В последние дни наблюдается увеличение количества граждан, обращающихся в Отделение ПФР по Кабардино-Балкарии без предварительной записи на прием. На сегодняшний день более 90% услуг, находящихся в компетенции Пенсионного фонда, предоставляются дистанционно. Перевести общение с гражданами в такой режим заставила

эпидемиологическая ситуация.

Личный прием в клиентских службах ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить с помощью личного кабинета на сайте ПФР или на портале госуслуг, подчеркивают в Пенсионном фонде и просят при посещении отделений соблюдать стандартные рекомендации.

«Убедительно просим граждан предпринимать все меры предосторожности, учитывая санитарно-эпидемиологическое положение с распространением коронавирусной инфекции. Необходимо быть соответственно экипированными: иметь медицинскую маску или респиратор, резиновые перчатки, а при ожидании приёма соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра до ближайшего человека», — уточнил требования руководитель пресс-службы Отделения Пенсионного фонда России по КБР Михаил Битоков.

Телефоны районных подразделений фонда для предварительной записи размещены на сайте регионального отделения и на его странице в «Инстаграме». Информацию публикуют и в муниципальных газетах. Также можно позвонить на горячую линию ОПФР по КБР по номеру: 8-800-200-09-77