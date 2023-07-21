Первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут побывала в Черекском районе

Основная цель поездки – ознакомиться с перспективами развития сельских территорий и малых форм хозяйствования. Начали с Кашхатау – с посещения детского сада «Нюр». Благодаря господдержке здесь капитально отремонтировали здание, где обучают больше двух с половиной сотен детей.
Следом отправились в Дом культуры в этом же населенном пункте. Его так же обновили по программе Комплексного развития сельских территорий. Здесь есть зрительный зал на 500 мест, танцевальная и музыкальная студии.
А вот в Аушигере ДК только строят. На площадку и пригласили Оксану Лут. Появится зал на 300 человек и помещения для кружковых занятий... В Жемтале первый замминистра осмотрела сельхозпредприятие «Мир». По программе развития малых форм хозяйствования оно получило грант, на который построили цех глубокой заморозки овощей, фруктов и ягод.
Предприятие сможет хранить одновременно до 70 тонн продукции. Открыть цех собираются в этом году... Во время поездки Оксана Лут обозначила основные направления развития сельхозпроизводства в Кабардино-Балкарии.
После посещения нашей республики первый замминистра сельского хозяйства России отправится в Северную Осетию.
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