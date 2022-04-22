1941 год. Двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский соперничают за звание лучшего оператора курса и за любовь красавицы Юны с актерского факультета. Когда начинается эвакуация, они втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт: Юне предстоит выступать в концертной бригаде, а Иван и Лев становятся военными кинооператорами. Их соперничество продолжается и здесь, но испытания и ужасы войны, мужество и подвиги советских солдат, свидетелями которых они становятся, меняют их взгляды на творчество и жизнь. Только благодаря этому им удается снять кадры, которые войдут в историю… Вдохновлено реальными событиями: снятый в рекордные сроки документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова в 1943 году удостоился первой в истории «Оскара» награды за Лучший документальный фильм. Это первый «Оскар», полученный отечественными кинематографистами. Об идее В основе нового проекта режиссера Сергея Мокрицкого «Первый Оскар» – уникальная реальная история съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» в 1941 году. Лента была удостоена первой в истории «Оскара» награды за Лучший документальный фильм, и именно этот «Оскар» стал первым для отечественных кинематографистов. В центре сюжета – история дружбы и соперничества двух студентов-операторов, борющихся за внимание актрисы Юны, а также удивительная история битвы за советскую картину легендарного продюсера «Унесенных ветром» Дэвида О. Селзника, бросившего вызов косности американской киноакадемии и собственному тестю, всемогущему Луису Б. Майеру, одному из создателей «Оскара». По словам режиссера Сергея Мокрицкого, идею принесла продюсер и его жена Наталья Мокрицкая. «Наталья все правильно рассчитала: где-то внутренне я был готов снять подобный фильм, – вспоминает режиссер Сергей Мокрицкий. – Для меня история создания фильма «Разгром немецких войск под Москвой» – личная. Операторы, которые снимали этот фильм, были нашими учителями и мастерами во ВГИКе. Они рассказывали, в каких тяжелейших условиях осени и зимы 1941-1942 годов приходилось работать. На круглосуточно работающую Центральную студию кинохроники постоянно поступал новый материал: от съемок боевых атак на подступах к столице до разграбленных Ясной поляны и Музея Чайковского в Клину. Фронтовые кинооператоры вместе с войсками входили в разрушенные города и села и фиксировали на пленку страшные свидетельства нацистских преступлений. «Плачьте, но снимайте!» – таков был наказ фронтовым операторам Александра Довженко. И они снимали. Из кадров это великой Кинохроники и складывался образ народа-победителя, твердо намеренного отстоять свой дом, свою страну». Во ВГИКе мастером Сергея Мокрицкого был Александр Владимирович Гальперин. Во время войны он был фронтовым кинооператором, выполнял специальные задания Сталина. «И еще один наш мастер, Колошин Анатолий Александрович, также снимал войну. Они были прекрасными педагогами, отзывчивыми и искренними людьми, – продолжает Сергей Мокрицкий. – Один из главных героев «Первого Оскара» носит фамилию Альперин, а отца главной героини зовут Александр Владимирович – таким образом я передаю поклон своему мастеру Александру Владимировичу Гальперину». «В русской литературе существует огромный пласт прекрасной фронтовой прозы. Всем известны ее авторы: Григорий Бакланов, Василь Быков, Борис Васильев, Василий Гроссман, Виктор Некрасов и другие. Многие фильмы показывают войну страшно и правдиво: «На войне как на войне» Виктора Трегубовича, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, «Иди и смотри» Элема Климова и другие. Но вот фильмов о кинооператорах на войне снято мало, – рассказывает Сергей Мокрицкий. – Все эти книги и фильмы служили для нас источником в работе над сценарием. А еще драматурги Максим Бударин и Юрий Ненев использовали книгу Фомина и Михайлова «Цена кадра». Этот уникальный труд, в котором собраны документы, приказы, докладные записки и письма фронтовых операторов, оказался бесценным для правдивого показа событий в нашем фильме. Но главным источником для нас был сам фильм «Разгром немецких войск под Москвой», структура которого нам подсказывала структуру «Первого Оскара». Режиссерам фильма «Разгром немецкий войск под Москвой» Илье Копалину и Леониду Варламову удалось талантливо организовать съемочный материал фронтовых кинооператоров. Фильм получил признание зрителей и в Советском Союзе, и за рубежом. Впервые в истории советского кино фильм совершенно заслуженно получил «Оскар»». О героях В главных ролях в фильме «Первый Оскар» снялись молодые звезды Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной доктор», «Огонь», «Топи»), Антон Момот («Братство») и Дарья Жовнер («Теснота», «Доктор Лиза», «Медиатор»). Также в фильме сыграли зарубежные актеры – номинант на премию «Оскар» Майкл Лернер («Бартон Финк») и Остин Бэсис (сериалы «Родина», «Люцифер», «Красавица и чудовище»). «Для меня выбор актеров всегда мучительное и ответственное мероприятие, – признается режиссер Сергей Мокрицкий. – Исполнители главных ролей Дарья Жовнер, Антон Момот и Тихон Жизневский подошли к работе ответственно и творчески. Несмотря на морозы, на физически тяжелые и порой опасные съемки, работать с ними было легко. Сейчас трудно предугадать реакцию главного нашего судьи – зрителя. Но совесть нашей съемочной группы чиста. Все без исключения члены коллектива «Первого Оскара» самоотверженно работали и во время сильных морозов, и во время обильных снегопадов». Тихон Жизневский сыграл Ивана Майского – молодого студента, которого отправляют на фронт снимать хронику военных событий. «Проект заинтересовал меня в первую очередь сценарием. Я всегда с опаской относился к военным фильмам, которые у нас снимаются, но этот сценарий меня переубедил, – признается Тихон Жизневский. – Это очень интересная история, про которую знает не так много людей. И я до этого проекта не знал. Про оборону Москвы знал, конечно, но про фильм «Разгром немецких войск под Москвой» не слышал». «Когда Сергей Евгеньевич готовил этот фильм, он встречался с последним на тот момент фронтовым оператором. Но к началу работы над картиной, тот уже умер, у меня так и не выдалось возможности с ним пообщаться, – продолжает Тихон Жизневский. – Поэтому я смотрел киножурналы, хронику, читал о том, как они работали. И как много они не снимали. Один оператор писал про то, что, когда сбили наш самолет, и лежали мертвые пилоты, он не снимал, а стоял и плакал. А потом корил себя за это. И, конечно, пришлось познать какие-то операторские азы. Я же обычно по другую сторону камеры. А тут, чтобы сыграть специалиста, который уже прошел всю эту школу, нужно было подтянуть знания, хотя бы минимально что-то понимать про диафрагмы, фокусы». Антону Момоту досталась роль Льва Альперина. «Этот проект привлек меня, прежде всего, своей темой: я не знал об истории фильма «Разгром немецких войск под Москвой», знал лишь, что были военные операторы, – говорит Антон Момот. – А еще привлек ролью на сопротивление, которой у меня никогда не было. Мой персонаж – молодой человек из еврейской семьи. В начале истории он закрытый и замкнутый. Мне кажется, он асоциален, и не проявляет личных интересов. Внутри он сильный человек, но внешне очень слабый. И в роли показано это движение от слабого к сильному, к гармонии». «На площадке нас учили, как обращаться с камерой, какая должна быть последовательность действий, – продолжает Антон Момот. – Но основная сложность была для меня именно в персонаже. Потому что он совсем не похож на меня по органике. И, очень надеюсь, что у меня получилось показать настоящего человека, со своей судьбой и болью». Красавицу Юну с актерского факультета, за внимание которой борются Иван и Лев, сыграла Дарья Жовнер. «Я пришла на пробы – и первое, что услышала от режиссера: «Ты не подходишь, слишком старая». Было досадно. Тем не менее, Сергей Евгеньевич вызывал меня снова и снова. Я послушно приходила и каждый раз слышала от него примерно то же самое, – вспоминает Дарья Жовнер. – В какой-то момент вся эта история должна была, казалось бы, закончиться. Ну, не подхожу и не подхожу – бывает. Но спустя год меня, слишком старую и не подходящую, к моему удивлению, Мокрицкий все же утвердил. Я стала готовиться к съемкам. Посмотрела документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой», который сняли прототипы наших главных героев и о котором я раньше ничего не знала, посмотрела телевизионные фильмы о фронтовых операторах. Оказалось, среди них были женщины. В сценарии моя героиня была выписана эгоисткой, этакой профурсеткой сороковых. Она искренне любит только себя и не сомневается, что все лучшее в жизни уготовано ей, что она этого достойна, и весь мир создан для восхищения ею. Мне важно было почувствовать эту ее внутреннюю правду, пусть даже ошибочную. Вспомнила, как я сама когда-то была так опьянена своей мечтой, что мне и в голову не приходило, что на моем пути могут возникнуть какие-то непреодолимые трудности. Потом я повзрослела, и голова встала на место. Но память о том своем опьянении мечтой помогло мне в работе». О съемках Съемки фильма проходили в очень непростых условиях: при сильном морозе, пронизывающем ветре, в глубоких сугробах. «Да, на некоторых сменах температура опускалась чуть ли не до -35. Было сложно, но от этого еще интереснее», – говорит Дарья Жовнер. «Мы снимали в полях, в окопах. Условия были очень непростыми: ночь, мороз. Но не могу сказать, что мне было очень сложно. А вот Дарья Жовнер, конечно, героиня. У нее иней был на волосах от команды «Мотор» до команды «Стоп» в кадре, – подхватывает Тихон Жизневский. – Даша для меня вообще открытие. Она очень упертая, она абсолютно не обращала внимания на все эти трудности, Даша готова была чуть ли не умереть ради кино. Она очень глубокий и очень ответственный человек». Антон Момот признается, что ему тоже не составило труда работать в таких условиях. «У меня была пара смен действительно очень холодных. Но это не критично. Но кому действительно было сложно, так это актерам массовых сцен. Они буквально в одних шинелях по полчаса лежали на холодной земле», – вспоминает Антон Момот. Преодолевать артистам все эти сложные погодные условия на съемках и достичь нужной атмосферы помогал режиссер Сергей Мокрицкий. «Это моя первая работа с Сергеем Евгеньевичем. Сначала было сложновато, я не понимал, что именно он от меня хочет. Но потом мы нашли общий язык и баланс», – говорит Тихон Жизневский. «Я тоже впервые работал с Сергеем Евгеньевичем. То, как он разводит сцены и как строит съемочный процесс, – нечто невероятное. Я с таким не сталкивался, – подхватывает Антон Момот. – Он как бывший оператор смотрит через кадр. Для него важно, чтобы картинка сложилась и по-актерски, и художественно. Это какой-то другой уровень координации. Но он так четко ставит задачи, что было очень интересно работать». «Сергей Евгеньевич – очень живой режиссер, внутренне очень подвижный. Он может в любой момент радикально поменять тебе актерскую задачу, и ты должна быть постоянно начеку, должна быть всегда включена – иначе не поймешь, чего он вот сейчас хочет от тебя добиться, – добавляет Дарья Жовнер. – Совершенно сумасшедший человек, никого безумнее я не знаю. При этом ироничный и страшно обаятельный. Встреча с ним – моя огромная удача». История глазами фронтовых операторов «Сейчас очень много фильмов про войну, но здесь нет напускного героизма, нет категоричности, нет «мы правы, вы не правы». Мой герой спасает немецких солдат, он пацифист. Он не хочет быть орудием убийства, поэтому мне невероятно важен мой герой. Война – это запутанность. И нет ничего важнее человеческой жизни. Для меня это антивоенное кино», – говорит Антон Момот. «Мне кажется, фильм «Первый Оскар» будет интересен всем, кто не знает о существовании этой истории. А таких – большинство. Это очень яркое событие в истории Великой Отечественной войны. По сути, документальной лентой «Разгром немецких войск под Москвой» был разрушен миф о непобедимости немецких войск. Она показала, что можно сопротивляться. Благодаря ей мир вообще понял, что можно дать отпор», – считает Тихон Жизневский. «Мы снимали фильм про войну, которая закончилась много лет назад, и мы не знали тогда, что наш фильм будет выходить в совсем другое время, когда в жизни все так страшно обострится. Это фильм о судьбе военных операторов, об их подвиге и о том, что люди с кинокамерами в руках могут сделать для мира не меньше, чем люди, вооруженные до зубов. Сегодня очень важно это понимать», – говорит Дарья Жовнер. «Фильм «Первый Оскар» – это фильм о любви. О любви к женщине, о любви к профессии. Работа кинооператора во время боевых действий крайне неуместна. Война и творчество – два разных полюса человеческой деятельности. Но потом, после войны, оказывается, что именно работа хроникеров является очень важной. Как же мучительно им было решать, что есть правда о войне – шеренги марширующих солдат или слезы медсестер и матерей. Но их глазами мы видим историю», – подытоживает Сергей Мокрицкий.