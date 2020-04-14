Первый этап посевной пройден: в КБР практически полностью заложены семена ранних яровых культур.

По оперативным данным управлений сельского хозяйства муниципальных районов Кабардино-Балкарии, яровые культуры посеяны на площади около 40 тысяч гектаров. Полностью завершить сев яровых на равнине планируют до 10 мая, в горной зоне – на 10 дней позже. В весенне-полевой кампании задействуют свыше 7 тысяч единиц сельхозтехники. Чтобы максимально ограничить контакты в условиях пандемии, механизаторов к местам работы доставляют транспортом и посменно.

В общей сложности под яровые культуры в хозяйствах АПК республики в этом году отведено около 224 тысяч гектаров. Урожай озимых в этом сезоне ждут с площади около 58 тысяч гектаров. Из-за бесснежной зима влаги в земле не хватало, поэтому рост озимых начался не сразу, но на сегодня увлажненность почвы достаточна, — отмечают аграрии. Сейчас на полях идет подкормка озимых минеральными удобрениями и подготовка почвы под сев кукурузы и подсолнечника.