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Первый детский сад заработает в Ташлы-Тале

Первый детский сад заработает в Ташлы-Тале

04.04.2022 | 18:39
В селении Ташлы-Тала Лескенского района построен детский сад на 60 мест, который заработает уже в сентябре. Дошкольный блок, общей площадью 800 квадратных метров возведен в рамках национального проекта «Демография». Здание построено по типовому проекту - предусмотрены игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, столовая, методический и медицинский кабинеты, административные и вспомогательные помещения. Прилегающая территория благоустроена, установлены навесы, игровые и спортивные комплексы. Селение Ташлы-Тала расположено на высоте 1,2 тысяч метров над уровнем моря в 33 км от районного центра и 66 км от города Нальчика, численность населения достигает 650 человек. Оно считается одним из наиболее отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региона и располагается на границе с Северной Осетией. Новый детский сад станет первым дошкольным учреждением в поселении с момента его основания. В текущем году намечен ввод в эксплуатацию детских садов в Вольном Ауле, Новой Балкарии, дошкольного отделения в школе № 6 и ясельный блок в школе № 10 в Баксане.
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