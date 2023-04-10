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Первые группы призывников приступили к завершающему медосмотру перед отправкой в Вооруженные силы

Первые группы призывников приступили к завершающему медосмотру перед отправкой в Вооруженные силы

10.04.2023 | 15:53
Всего на медкомиссию этой весной придут около шести тысяч жителей Кабардино-Балкарии, рассказали в ведомстве. В армию по разнарядке должны отправить около тысячи срочников. Молодые люди проходят комплексный осмотр врачей, и те определяют категорию годности каждого к военной службе. Всего позиций пять – от А (полностью годен) до Д (не годен). Здесь же формулируют рекомендации, в какие рода войск распределить юношей, и кому положена отсрочка. Первые новобранцы из Кабардино-Балкарии отправятся в войска 20 апреля. Сам призыв продлится до середины июля.   https://t.me/vestikbr
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