Первые группы призывников приступили к завершающему медосмотру перед отправкой в Вооруженные силы

Всего на медкомиссию этой весной придут около шести тысяч жителей Кабардино-Балкарии, рассказали в ведомстве. В армию по разнарядке должны отправить около тысячи срочников.
Молодые люди проходят комплексный осмотр врачей, и те определяют категорию годности каждого к военной службе. Всего позиций пять – от А (полностью годен) до Д (не годен). Здесь же формулируют рекомендации, в какие рода войск распределить юношей, и кому положена отсрочка.
Первые новобранцы из Кабардино-Балкарии отправятся в войска 20 апреля. Сам призыв продлится до середины июля.
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