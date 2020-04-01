Первомай проведут интерактивно, в интернете

Коронавирус вмешался в историю профсоюзного движения: впервые за более чем столетнюю бытность Первомая колонны демонстрантов не выйдут на улицы российских городов. Такое решение приняли в Федерации независимых профсоюзов страны. Однако праздник, символизирующий солидарность трудящихся, состоится. Проведут его интерактивно, в интернете. Уже запланированы флешмобы, посвященные социально-экономическим преобразованиям, прямые эфиры с лидерами отраслевых профсоюзов. Главное – сохранить дух сплоченности, который является отличительной чертой представителей этого общественного движения, говорят организаторы. Первого мая в интернете выступит профсоюзный лидер страны Михаил Шмаков. Он обратится к соратникам и всем трудЯщимся, обозначит основную повестку и проведет «перекличку регионов». Ну а профсоюзные шествия, митинги и связанные с ними ярмарки и концерты – еще впереди, уверены общественники.