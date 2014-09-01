Первоклассники в КБР будут осваивать родные языки по новым пособиям





Первоклассники Кабардино-Балкарии в ближайшие дни начнут осваивать родные языки по новым пособиям, заявили в министерстве просвещения. Линейки таких изданий по кабардинскому и балкарскому, а также по предметам этнокультурной направленности в республике планово обновляют. Чтобы книги обрели статус учебников, содержание должны утвердить эксперты на уровне страны. По первым-четвертым классам испытания уже почти пройдены. Ожидается, что до конца года издания попадут в федеральный перечень. Ну а пока, чтобы исключить разнобой в преподавании и «закрыть» потребность школ в такой литературе, решили отправить в муниципалитеты новые книги по родным языкам для первоклассников. Находятся они пока в статусе пособий. «В этом году принято решение-учебный год для первых классов, организацию преподавания начать по данной линейке. На сегодняшний день тираж подготовлен, издан в количестве 21 тысяч экземпляров. К понедельнику учебные материалы поступят в школы, образовательные организации.»- рассказал министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов. Он также добавил, что в остальных классах образовательный процесс продолжится пока по прежним учебникам.