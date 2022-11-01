home
Главная
>
Новости
>
Первого ноября в России начинается осенняя призывная кампания

Первого ноября в России начинается осенняя призывная кампания

01.11.2022 | 10:05
По информации Минобороны, сегодня по стране приступят к работе две с половиной тысячи специальных комиссий. Призыв проведут в плановом порядке в сроки, установленные российским законодательством. Большинство новобранцев направят в учебные соединения и воинские части. Там они освоят современную технику и получат военно-учетную специальность. Остальных призывников назначат на армейские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками и состоянием здоровья, добавили в ведомстве. В Минобороны подчеркивают: граждане, которых отправят на службу этой осенью, участвовать в спецоперации не станут.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных