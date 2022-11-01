Первого ноября в России начинается осенняя призывная кампания

По информации Минобороны, сегодня по стране приступят к работе две с половиной тысячи специальных комиссий.
Призыв проведут в плановом порядке в сроки, установленные российским законодательством. Большинство новобранцев направят в учебные соединения и воинские части. Там они освоят современную технику и получат военно-учетную специальность.
Остальных призывников назначат на армейские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками и состоянием здоровья, добавили в ведомстве. В Минобороны подчеркивают: граждане, которых отправят на службу этой осенью, участвовать в спецоперации не станут.
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