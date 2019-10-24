Первого ноября в России состоится «Большой этнографический диктант». — 2019.10.24

Проект реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. В масштабной акции примет участие и Кабардино-Балкария.

Диктант будет уже четвертым по счету. Традиционно его проводят в преддверии Дня народного единства. Он призван оценить уровень этнографической грамотности российских граждан, их знаний о народах, живущих в стране. Помимо этого, акция позволяет привлечь внимание к такой науке как этнография. Среди заданий будут общие вопросы для всех регионов, а также уникальные – для каждого субъекта. Напомню, что в 2018-м в Кабардино-Балкарии в диктанте участвовали свыше 1800 человек. Организуют акцию в нашей республике министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей и региональные вузы.