Первого и девятого мая между Нальчиком и Москвой введут дополнительные авиарейсы





На майские праздники между Нальчиком и Москвой введут дополнительные авиарейсы, сообщили в аэропорту столицы республики. Первого и девятого числа полеты по маршруту «Москва – Нальчик – Москва» выполнят авиакомпании «НордвИнд» и «ПегасФлай». Будут задействованы самолеты по 110 кресел эконом-класса. Цены на билеты – около трех тысяч рублей и выше. По этому же направлению продолжат летать авиакомпании «Победа», «Аэрофлот» и «Якутия».