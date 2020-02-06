Первичное звено здравоохранения в республике получает новый импульс к развитию





Первичная медико-санитарная помощь в республике последние несколько лет активно развивается. Открытие новых ФАПов – лишь один из этапов. С начала 2014-го в сельских населенных пунктах республики было построено 52 новых фельдшерско-акушерских пункта. Два из них – в эксплуатацию сдали в прошлом году: в с.Псынадаха и хуторе Саратовском. Учреждения обеспечены необходимой аппаратурой.

Муниципальные больницы оснащаются современным диагностическим и операционным оборудованием. Это тоже часть программы развития первичного звена здравоохранения. Ленскенское подразделение межрайонной – оснастили дополнительно, открыли реабилитационный центр. Здесь восстанавливают людей после серьезных травм и переломов, инфарктов и инсультов. Привлечению на село квалифицированных кадров – особое внимание. В прошлом году по программе «Земский доктор» в центральные районные больницы трудоустроены 69 врачей. Большинство: участковые терапевты, педиатры, хирурги, врачи скорой помощи. В этом году планируется привлечь на село еще 20 специалистов.

Сейчас Минздрав решает вопрос целевого обучения специалистов. Для строительства новых ФАПов в рамках модернизации первичного звена готовятся документы о включении республики в федеральную программу. Она должна быть сформирована к июню этого года.