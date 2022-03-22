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Первая городская больница Нальчика вернулась к штатному режиму

Первая городская больница Нальчика вернулась к штатному режиму

22.03.2022 | 15:56
Процесс возвращения к прежнему режиму работы в первой горбольнице Нальчика начался с дезинфекции палат. Из-за пандемии коронавируса в конце марта пришлось закрыть часть отделений, другие переоборудовать и бросить основные силы на борьбу с инфекцией. С того времени здесь получили помощь почти 14 тысяч пациентов. Ну а сегодня сюда спешат те, кто откладывал плановые обследования и операции. Тем временем по соседству с корпусом, где принимают плановых пациентов, продолжает работать госпиталь особо опасных инфекций на 80 коек. На сегодня в нем больше 60 пациентов. Так как заболеваемость коронавирусом идет на спад, в ближайшее время в республике планируют закрыть госпитали на базе второй горбольницы в Хасанье и в ЦРБ в Прохладном. В региональном управлении Роспотребнадзора говорят, что преобладающий на сегодня штамм омикрон по своим свойствам приблизился к сезонным респираторным инфекциям. Тем не менее и сегодня, несмотря на снижение числа заболевших, меры противодействия коронавирусу продолжают оставаться в силе.
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