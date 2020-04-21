Периодические издания – со скидкой до 40 процентов

Начиная с 20 апреля, жители Кабардино-Балкарии могут оформить подписку на «Почте России» по цене, которая существенно ниже обычной.

В течение 10 дней по специальным расценкам можно будет выписать на второе полугодие 2020 г. свыше 1700 изданий. Оформить подписку можно не выходя из дома в мобильном приложении или на сайте «Почты России». Чтобы обозначить, какие издания участвуют в акции, в онлайн-каталоге их отметят цветным значком, отмечают в региональном управлении почтовой связи.