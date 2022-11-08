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Период службы по призыву теперь будут включать в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию

Период службы по призыву теперь будут включать в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию

08.11.2022 | 10:01
Период службы по призыву теперь будут включать в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, в страховой стаж добавят периоды прохождения военной службы по призыву, время участия в специальной военной операции и пребывания в добровольческом формировании. При этом промежуток СВО засчитают в двойном размере. Сейчас досрочно выйти на пенсию могут россияне, которые работали во вредных или тяжелых условиях, служили по контракту или в чьих семьях трое и более детей. Ранее Минтруд расширил перечень профессий, представителям которых полагается такая льгота. В список были добавлены медработники психоневрологических интернатов и домов для детей-инвалидов.   https://t.me/vestikbr
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