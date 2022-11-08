Период службы по призыву теперь будут включать в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, в страховой стаж добавят периоды прохождения военной службы по призыву, время участия в специальной военной операции и пребывания в добровольческом формировании. При этом промежуток СВО засчитают в двойном размере.
Сейчас досрочно выйти на пенсию могут россияне, которые работали во вредных или тяжелых условиях, служили по контракту или в чьих семьях трое и более детей. Ранее Минтруд расширил перечень профессий, представителям которых полагается такая льгота. В список были добавлены медработники психоневрологических интернатов и домов для детей-инвалидов.
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