Перинатальный центр КБР внедряет систему управления качеством и безопасностью медицинской деятельности

Выключение света - это не экономия электричества, а обязательное условие работы отделения реанимации новорожденных. Пациенты здесь с крайне низкой массой тела – до 500 граммов. Находятся они в боксах, где для них создают условия, максимально приближенные к внутриутробным.
Такие условия, подчеркивают врачи, увеличивают шансы на то, что ребенок с крайне низкой массой тела выживет. Происходит это в 87 процентах случаев – свидетельствует статистика нынешнего года. А в конце сентября на всероссийском научно-образовательном форуме “Мать и дитя” Перинатальный центр Кабардино-Балкарии назвали одним из лучших в стране по организации реанимационной помощи беременным.
Алгоритмы действий представлены на каждом посту родильного отделения, чтобы врачи могли максимально быстро помочь будущим мамам. Одновременно здесь могут принять до 11 родов. Но подобные ситуации случаются крайне редко. В целом за сутки на свет появляются до 25 малышей.
Какую помощь оказывают беременным и новорожденным, каков сам процесс ведения родов, сейчас оценивают специалисты Национального института качества Росздравнадзора. Перинатальный центр проходит процедуру сертификации.
Национальный институт создал систему управления качеством и безопасностью медицинской деятельности. С 2015-го года ее стандартов придерживаются меньше сотни лечебных учреждений страны. Перинатальный центр первым в Кабардино-Балкарии претендует на получение такого сертификата.
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