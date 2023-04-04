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Перинатальный центр КБР стал первым медучреждением в СКФО и ЮФО, получившим лицензию Росздравнадзора

Перинатальный центр КБР стал первым медучреждением в СКФО и ЮФО, получившим лицензию Росздравнадзора

04.04.2023 | 16:24
Мама чувствует себя хорошо, ребенок здоров. Именно эти слова мечтает услышать от доктора каждая женщина, которая попадает в Перинатальный центр. Сегодня в результате кесарева сечения родился мальчик весом три килограмма 300 граммов… Каждый день здесь появляются на свет несколько десятков малышей. А каждый год сотни женщин получают высококвалифицированную помощь. Если есть проблема бесплодия, обращаются и мужчины. Перинатальный центр Кабардино-Балкарии открыли в 2017-м. И здесь постоянно стараются улучшить работу. По инициативе регионального Минздрава с 21-го года внедряют систему управления качеством и безопасностью медицинской деятельности. И теперь усилия получили профессиональную оценку на уровне страны. «Умная» регистратура, где посетитель сам выбирает врача и время приема, система QR-кодов, с помощью которой можно оставить отзыв… Пациенты стали намного самостоятельнее и могут решать свои вопросы даже на расстоянии, а у врачей появилась возможность глубже анализировать полученную информацию и тем самым улучшать работу. Вертикальные роды для нашего региона явление новое. Однако, по словам врачей, уже востребованное. И все же чаще женщины предпочитают традиционный подход. Тем более что теперь за состоянием мамы и малыша здесь пристально следят не только медики, но и современная аппаратура. Виниловый браслет с персональными данными – еще одно нововведение в Перинатальном центре. Женщинам надевают его на руку сразу при поступлении. Это позволяет медработникам в экстренной ситуации быстро сориентироваться. Идентификация пациента – одно из полутора десятков направлений деятельности, которые в Перинатальном центре модернизировали. В списке также – работа реанимации новорожденных, поликлинического и приемного отделений. Сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности» вручили главному врачу центра Алене Гаевой. Церемония проходила в Москве в Национальном институте качества Росздравнадзора. В Перинатальном центре говорят, что рады такому признанию и намерены дальше улучшать работу.   https://t.me/vestikbr
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