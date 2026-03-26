Перинатальный центр КБР первым в СКФО и ЮФО подтвердил качество оказания медпомощи

Перинатальный центр КБР первым в СКФО и ЮФО подтвердил качество оказания медпомощи

26.03.2026 | 13:10
Перинатальный центр подтвердил новый – более высокий – уровень качества и безопасности оказания медицинской помощи. Лечебному учреждению продлили сертификацию по стационарной помощи, а также выдали сертификат по лабораторной диагностике, сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии Аудит проводили эксперты Национального института качества Росздравнадзора. Работу Перинатального центра они оценивали по 14 ключевым направлениям оказания стационарной помощи, детально изучали внедренную систему качества и безопасности медицинской деятельности. По итогам независимой проверки Центр стал первой медорганизацией в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, которая прошла ресертификацию Росздравнадзора. Федеральные эксперты дали высокую оценку квалификации и действиям коллектива, отметив не только сохранение достигнутых результатов, но и значительный прогресс в оказании помощи пациенткам.   https://t.me/vestikbr
