Перинатальный центр КБР первым в СКФО и ЮФО подтвердил качество оказания медпомощи

Перинатальный центр подтвердил новый – более высокий – уровень качества и безопасности оказания медицинской помощи. Лечебному учреждению продлили сертификацию по стационарной помощи, а также выдали сертификат по лабораторной диагностике, сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии
Аудит проводили эксперты Национального института качества Росздравнадзора. Работу Перинатального центра они оценивали по 14 ключевым направлениям оказания стационарной помощи, детально изучали внедренную систему качества и безопасности медицинской деятельности.
По итогам независимой проверки Центр стал первой медорганизацией в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, которая прошла ресертификацию Росздравнадзора. Федеральные эксперты дали высокую оценку квалификации и действиям коллектива, отметив не только сохранение достигнутых результатов, но и значительный прогресс в оказании помощи пациенткам.
