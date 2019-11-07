Переселение из аварийного жилья, обеспечение водой и другие вопросы были рассмотрены накануне в ходе работы мобильной приемной Главы государства. — 2019.11.07

Заместитель полпреда президента в СКФО Игорь Рабков посетил Кабардино-Балкарию.

Делегация побывала в Зольском районе. Жители одного из домов села Совхозного не видели капитального ремонта больше полувека. 16-квартирное строение подлежит сносу, а его обитателей обещали расселить до начала следующего отопительного сезона.

А в Шалушке обнаружились проблемы с водоснабжением, особенно летом. Необходимые объемы воды единственная скважина не дает. К тому же в селе полным ходом идёт строительство детского сада и спортивного комплекса. Таким образом, запуск еще одного источника позволит обеспечить ресурсом не только граждан, но и социальные объекты.

И уже в Нальчике в приемной президента страны Игорь Рабков встретился с жителями республики. Все озвученные вопросы поставлены на контроль и должны быть решены до конца этого года.