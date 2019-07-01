Перерабатывающая промышленность Кабардино-Балкарии наращивает темпы производства плодоовощной продукции — 2019.07.11





Уже заготовлены первые десятки тысяч банок консервированного зеленого горошка и огурцов. -сообщает Минсельхоз КБР. Консервированием зеленого горошка в республике занимаются шесть предприятий, сообщают в аграрном ведомстве. По оперативным данным, переработано около десяти тысяч тонн сырья. Это- чуть лучше показателей прошлого года. Огурцами занято пять предприятий. Они заготовили 14 с лишним тысяч условных банок. Доля Кабардино-Балкарии в общем объёме овощных консервов в стране по прошлому году составляет около 18,5 процентов. Это- пятая часть всей произведенной по России продукции.