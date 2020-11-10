Переподготовка пострадавших от последствий COVID

В Кабардино-Балкарии оператором проекта стал гуманитарно-технический колледж. Обучение длится три недели. После студентам вручают удостоверения о повышении квалификации либо свидетельства о профессиональной переподготовке.

«По данной программе людьми, пострадавшими от коронавирусной инфекции, считаются граждане, которые находятся в статусе ищущих работу, и этот статус подтверждается через минтруда и соцзащиты, также это граждане, которые находятся под риском увольнения в связи с пандемией выпускники 20 года 11-х классов, выпускники колледжей и вузов, которые недополучили в связи с пандемией возможность обучения практического»,- поясняет заместитель директора Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа Сатаней Курашева. В целом по программе WorldSkills Express в республике работают семь центров обучения. Создали их при вузах и колледжах. Курсы от «Молодых профессионалов» продлятся до середины декабря.