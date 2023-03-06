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Переменчивая погода ожидается в КБР на этой неделе

Переменчивая погода ожидается в КБР на этой неделе

06.03.2023 | 15:58
МЧС по КБР предупреждает, из-за ухудшения метеоусловий в республике возможны затруднения в передвижении всех видов транспорта, повреждения линий связи и электропередачи, перебои в работе коммунальных служб. Влияют капризы погоды и на здоровье людей. И характерны для него быстрая утомляемость, сонливость, апатия. Так организм реагирует на резкую смену погоды. Еще вчера в Нальчике было сухо и довольно тепло – до +13-ти. Сегодня пошел дождь, и температура снизилась на 10 градусов. Чаще всего метеокульбиты влияют на подростков и пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями. Если завести привычку – выходить на прогулки в любую погоду, то можно обойтись и без дополнительных препаратов, отмечают специалисты. Важно лишь одеваться по сезону… Нынешнее изменение погоды принес циклон с юга, сообщили в Гидрометцентре. Но особо длительным оно не будет. Переменчивая погода – постоянный спутник начала сезона: год назад так же чередовались снег, дожди и солнце. В Гидрометцентре добавили, что нынешней весной прощальный снег еще впереди. https://t.me/vestikbr
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