Передвижные центры культуры – в рамках национального проекта — 2019.10.28


Сегодня в Нальчике на площади Абхазии представителям муниципалитетов торжественно вручили ключи от трех новых автоклубов.
Получили их специалисты администраций Чегемского, Лескенского и Зольского районов. Выдвижная сцена разворачивается за считанные минуты. В фургоне находится автономный генератор – достаточно мощный, чтобы провести концерт или показать фильм в импровизированном кинотеатре под открытым небом. Здесь также установлена профессиональная аудио- и видео аппаратура, а также есть скамейки для зрителей.
Стоимость такого автоклуба – около пяти миллионов рублей. До конца нынешнего года в районы республики поступят еще пять передвижных культурных центров. Помимо этого, по словам руководителя профильного министерства, автотранспорт для проведения гастролей получат все театры Нальчика.

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Радио КБР 18.00 rus — 2019.10.28

— Спасатели КБР продолжают поиски туриста из Петрозаводска.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.10.28

— Къэбэрдей литературэм и классик Щоджэнц1ык1у Алий нобэ ди республикэм ягу къыщагъэк1ыж.

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