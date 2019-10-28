Передвижные центры культуры – в рамках национального проекта — 2019.10.28





Сегодня в Нальчике на площади Абхазии представителям муниципалитетов торжественно вручили ключи от трех новых автоклубов.

Получили их специалисты администраций Чегемского, Лескенского и Зольского районов. Выдвижная сцена разворачивается за считанные минуты. В фургоне находится автономный генератор – достаточно мощный, чтобы провести концерт или показать фильм в импровизированном кинотеатре под открытым небом. Здесь также установлена профессиональная аудио- и видео аппаратура, а также есть скамейки для зрителей.

Стоимость такого автоклуба – около пяти миллионов рублей. До конца нынешнего года в районы республики поступят еще пять передвижных культурных центров. Помимо этого, по словам руководителя профильного министерства, автотранспорт для проведения гастролей получат все театры Нальчика.