Перед уходом на каникулы…

Сегодня в парламенте Кабардино-Балкарии состоялось завершающее пленарное заседание весенней сессии. Среди вопросов повестки дня – исполнение республиканского бюджета в первом квартале 2020-го. Социальные обязательства перед гражданами – в приоритете: на них направили больше 90 процентов всех расходов, сообщил замминистра финансов Азамат Калабеков. И сегодня же депутаты в окончательном чтении одобрили законы, регулирующие отношения в сфере гражданской обороны, градостроительства, организации ярмарок. А законопроект о деятельности рынков приняли в первом чтении. Председатель парламента Татьяна Егорова поблагодарила коллег за работу в непростых условиях, связанных с распространением коронавируса. Планы, намеченные на весеннюю сессию, выполнены, подчеркнула спикер.