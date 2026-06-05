МВД предупреждает: перед праздниками снова активизировались мошенники с «выплатами от государства» Схема обмана проста: вам пишут в мессенджере или на почту, обещают деньги ко Дню России и просят срочно перейти по ссылке. Дальше попадаете на поддельный сайт, очень похожий на Госуслуги. Там просят ввести логин, пароль, данные карты или код из SMS. Итог всегда один: деньги уходят мошенникам, как и доступ к вашим аккаунтам. В МВД напоминают: никакие госвыплаты не оформляются через ссылки из сообщений. Если видите фразу «срочно получите деньги» – с большой вероятностью это ловушка.