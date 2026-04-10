Перечень школ с агроклассами на 2026 год сформирован в Кабардино‑Балкарии

Перечень школ с агроклассами на 2026 год сформирован в Кабардино‑Балкарии

10.04.2026 | 13:00
В Кабардино-Балкарии с сентября текущего года в десяти школах республики планируется открытие агротехнологических классов. По два агрокласса будет открыто в Баксанском, Урванском районах и в городском округе Баксан. Еще в четырех районах - Зольском, Лескенском, Чегемском и Черекском - будет создано по одному такому классу. Опыт открытия агротехклассов в республике уже имеется. В прошлом году подобные классы с сентября функционируют в четырех школах Кабардино-Балкарии – городе Майском, в селениях Куба и Кишпек Баксанского района и в селении Красноармейское Терского района. Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», цель которого - сформировать интерес к аграрным профессиям, готовить специалистов для сельскохозяйственной отрасли от школьного класса до вуза и сделать отрасль привлекательной для молодых специалистов с высоким уровнем подготовки. В агроклассах школьники углубленно изучают биологию, химию, физику, математику и благодаря современному оборудованию, приобретенному также в рамках нацпроекта, проводят лабораторные исследования, принимают участие в практических занятиях. Чтобы претендовать на открытие агрокласса, школа должна быть расположена в населенном пункте с численностью населения менее 50 тыс. человек, построена (реконструирована или отремонтирована) за последние 5 лет и в радиусе 30 км от общеобразовательной организации необходимо наличие работодателя, заинтересованного в создании агротехнологических классов.   https://t.me/vestikbr
