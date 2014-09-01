Пенсионный фонд РФ начал принимать заявления на выплату новых единовременных пособий





Сегодня Пенсионный фонд России начал принимать заявления на выплату новых единовременных пособий. Напомню, семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка. На помощь от государства могут претендовать не только родители, но также усыновители, опекуны и попечители детей от шести до 18-ти лет. Кроме того, обратиться за поддержкой вправе люди с инвалидностью от 18-ти до 23-х лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить либо они сами, либо их законные представители. Новые пособия не станут учитывать в составе дохода семьи при определении других мер социальной поддержки. Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. Для этого потребуются паспорт, свидетельство о рождении, данные СНИЛС родителя и ребенка, реквизиты банковского счёта. Первые выплаты российские семьи должны получить уже в середине августа – перед новым учебным годом.