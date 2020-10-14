Пенсионный фонд КБР принимает по новому графику

Республиканское отделение Пенсионного Фонда изменило правила приёма жителей. Решение принято, чтобы избежать очередей в клиентских офисах. Теперь личный приём граждан осуществляется по трём рабочим дням: в понедельник, вторник и четверг, без перерыва на обед и с максимальным открытием клиентских окон.

Республиканское отделение Пенсионного Фонда с 1-го октября ведёт приём граждан по новому графику и по предварительной записи. Такое решение принято, чтобы избежать возникновения очередей в офисах клиентских служб.

Теперь личный приём граждан будет осуществляться по трём рабочим дням — это понедельник, вторник и четверг, без перерыва на обед и с максимальным открытием клиентских окон, рассказали в республиканском отделении Пенсионного Фонда. Изменилось и время, отведённое на оказание услуг населению. По новому графику специалисты по всей республике начинают работать с обращениями теперь не с 9-ти, а с 8-ми утра. А в Нальчике и заканчивать приём будут на час позже – время приёма в столице продлили до 19-ти часов.

«Так же хотелось бы отметить, что, хотя у нас приёмные дни понедельник, вторник, четверг, с понедельника по пятницу каждый день мы принимаем отдельные категории граждан, которые обращаются за пособиями на погребение, за регистрацией или восстановлением учетной записи на портале Госуслуги и по гражданам, которые будущие пенсионеры, с которыми мы проводим заблаговременную работу. Мы их принимаем без очереди ежедневно», — сообщил начальник отдела организации работы клиенстких служб ГУ Отделения ПФР по КБР Сараждин Кештов.

А остальным впредь придётся записываться на приём. Сделать это можно в личном кабинете на сайте Пенсионного Фонда или по телефону. Номер нового Контакт-центра — 8-800-200-09-77. К слову, многоканальная горячая телефонная линия в республиканском отделении Фонда также заработала с 1-го октября. В рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов здесь можно получить консультацию по вопросам соцобеспечения и обязательного пенсионного страхования. Без ответа не останутся и те, кто по каким-либо причинам не смог дозвониться.

В Пенсионном Фонде напоминают, что звонки на единый номер республиканского Контакт-центра абсолютно бесплатны для жителей всех городов и районов Кабардино-Балкарии.