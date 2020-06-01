Пенсионный фонд готов помочь мамам в оформлении детских выплат

По данным Отделения Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарии 85% семей республики уже подали заявления на получение выплат в 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет.

Сделать это можно на Едином портале госуслуг. Если получатель в силу разных причин не имеет возможности оформить пособие самостоятельно, либо затрудняется это сделать, он может обратиться к специалистам ПФР, притом без предварительной записи.

«Заявителям необходимо представить только паспорт, СНИЛС, и банковские реквизиты, а специалисты Пенсионного фонда окажут всю необходимую помощь при заполнении и оформлении заявления на выплату обратившимся мамам», — уточнил руководитель пресс-службы Отделения Пенсионного фонда России по КБР Михаил Битоков.

Чтобы оформить заявление на единовременную выплату в 10 тысяч рублей, можно обратиться в подразделения Пенсионного фонда по месту жительства. Наличие медицинской маски при этом обязательно, предупреждают в ведомстве.