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Педагоги и студенты медколледжа КБГУ собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

Педагоги и студенты медколледжа КБГУ собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

11.03.2022 | 16:27
В Кабардино-Балкарии, как и по всей России, созданы пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.   Один из них находится в медицинском колледже КБГУ. Педагоги и студенты приносят сюда самое необходимое: детское питание, пластиковую посуду, душевые принадлежности, моющие средства, канцелярские принадлежности, продукты питания... Все это впоследствии передадут в региональный штаб всероссийского проекта взаимопомощи в кризисных ситуациях «Мы вместе». На сегодня 300 волонтеров-медиков готовы помогать людям, которые приедут из ДНР и ЛНР. А те жители республики, которые хотят внести свой вклад, могут приносить гуманитарную помощь в медицинский колледж.
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