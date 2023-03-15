Педагогам Урванского района вручили ведомственные награды

Перед началом организовали выставку достижений учителей и воспитателей муниципалитета. Участников приветствовали представители местной администрации и Минпросвещения. Министр Анзор Езаов напомнил, что в рамках Года в республике запланировали больше полусотни акций.
Все они должны способствовать сохранению лучших педагогических традиций. Большой группе учителей, в том числе начинающим, вручили ведомственные награды. По отзывам концертная программа подарила зрителям много положительных эмоций. Со сцены воспевали труд педагогов и счастливое детство.
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