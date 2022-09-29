Педагог из Нальчика стал лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года -2022"

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил учителя Лицея №2 Аслана Кашежева, который стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года — 2022» и вошел в число 15 лучших учителей России, сообщает пресс-служба Главы КБР.
На прошлой неделе 88 конкурсантов из всех уголков России провели уроки для учеников гимназии № 16 города Тюмени, которые оценивало профессиональное жюри. Лауреатами стали только 15 учителей, среди которых и Аслан Кашежев. С 29 сентября конкурсантов ждет второй тур с испытаниями в формате пресс-конференции и мастер-класса. Второй тур определит пятерых призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в заключительном этапе «Педагогический совет». Конкурсанты обсудят с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию.
Уже 5 октября станет известно имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» и обладателя главного приза – «Большого хрустального пеликана».
Учителя из Кабардино-Балкарии второй год подряд становятся лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года». Напомним, в прошлом, 2021 году среди лауреатов была учитель английского языка школы №2 города Майского Кушхова Карина.
«Уверен, Аслан Кашежев представит нашу республику достойно!», - подчеркнул Казбек Коков.
Жители Кабардино-Балкарии могут поддержать Аслана Кашежева. Отдать голос за нашего земляка можно с помощью специального чат-бота, который запустило Минпросвещения РФ. Для этого нужно перейти по ссылке: https://vk.com/write-30558759
При голосовании необходимо выбрать визитную карточку учителя, регион и преподаваемый предмет. Проголосовать несложно, необходимо следить за подсказками бота.
Кроме того, Аслан Кашежев принимает участие и в совместном проекте Минпросвещения РФ, канала «Россия» и социальной сети VK - «Классная тема». Из тысячи педагогов страны он прошел отбор и попал в число 34 полуфиналистов телевизионного проекта и представляет не только Кабардино-Балкарскую Республику, но и весь СКФО. Учитель из КБР находится в шаге от финала, имеет все шансы стать лидером открытого голосования и попасть в семерку финалистов. Помочь учителю выйти в финал может каждый. Сделать выбор нужно с помощью чат-бота, перейдя по ссылке: https://vk.com/im?sel=-207448939
и также отдать свой голос. Ссылка доступна до 1 октября. Победитель проекта «Классная тема» станет автором собственной авторской телепередачи на федеральном канале «Россия».
Проект, запущенный по инициативе Президента РФ Владимира Путина накануне Года педагога и наставника для учителей со всей страны, призван подчеркнуть престиж профессии и познакомить жителей России с самыми яркими ее представителями.
«Учительский труд - благородный, творческий, нелегкий и вызывает у каждого из нас особое уважение и теплые воспоминания. Уверен, что педагогическое мастерство нашего земляка будет по достоинству оценено на Всероссийском конкурсе и телевизионном проекте. Пожелаем Аслану удачи!», - говорится в публикации официального телеграм-канала Главы КБР Казбека Кокова.