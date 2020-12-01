Печальное известие. Этой ночью на 79-м году ушел из жизни наш коллега Камал Макитов





Он отдал работе в телерадиокомпании около 30 лет. Пришел в 72-м году в качестве переводчика, но уже вскоре стал корреспондентом, а затем редактором, руководителем отдела и заместителем директора ГТРК. Слушатели старшего поколения еще помнят его цикловые передачи «Взрослым о детях», «Верность воинской присяге» и другие. Высокий профессионал и верный товарищ — так отзываются о нем те, кто с ним работал. Похоронили Камала Макитова сегодня в Нальчике.