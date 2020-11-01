Парламентарии рассмотрели закон о бюджете Кабардино-Балкарии на ближайшую трехлетку





Пленарное заседание состоялось в Нальчике. Бюджет 21-го года сформировали с дефицитом, превышающим один миллиард рублей. Такую картину объясняют тем, что распространение коронавируса продолжает негативно влиять на экономику. Согласно документу, прогнозируемые доходы в следующем году должны составить свыше 35 миллиардов рублей.

Расходы на 21-й год запланировали в сумме без малого 36 с половиной миллиардов рублей. Из них три четверти направят на развитие социальной сферы, в том числе на здравоохранение и образование, а также на поддержку граждан, которые в первую очередь нуждаются в заботе государства.