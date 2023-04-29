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Парламентарии КБР провели выездное заседание в Архивной службе

Парламентарии КБР провели выездное заседание в Архивной службе

29.04.2023 | 10:22
По словам ее руководителя Шахима Шогенова, сегодня в фондах – больше 600 тысяч единиц хранения. Многие имеют высокую историческую, культурную и материальную ценность. В ведомстве широко внедряют системы автоматизированного учета документов. Одно из направлений работы – работа с запросами частных лиц и организаций. Шахим Шогенов добавил, что площади службы требуют расширения и обновления. По итогам встречи парламентарии рекомендовали правительству детально рассмотреть этот вопрос.   https://t.me/vestikbr
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