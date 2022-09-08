Парламентарии КБР принимали в гостях олимпийских чемпионов

Во встрече участвовали – велогонщик Борис Шухов, борец Мурат Карданов, гандболист Игорь Лавров и трижды чемпион Александр Карелин. Спикер парламента Татьяна Егорова поблагодарила гостей за внимание и вручила им памятные подарки. Александр Карелин заявил, что Кабардино-Балкария является примером региона, где по-настоящему любят и развивают спорт, и поздравил собравшихся с юбилеем образования республики. После встречи гостей депутаты провели заседание президиума, где рассмотрели больше десятка вопросов. В частности, они касались развития градостроительной отрасли, контроля качества лекарств, поддержки сирот и семей с несколькими детьми. Часть вопросов включат в повестку пленарного заседания парламента в октябре.