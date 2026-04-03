Парламентарии КБР на заседании Президиума рассмотрели инициативы в области соцподдержки

03.04.2026 | 13:00
Парламентарии Кабардино-Балкарии провели очередное заседание Президиума. Депутаты рассмотрели ряд инициатив в области социальной поддержки, безопасности и экономики. В основном это были проекты федеральных законов. Речь шла о пробации в России, государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В частности, одним из нормативных документов предложено изменить порядок установки торговых точек, в которых продают алкоголь рядом с образовательными и лечебными учреждениями. Парламентарии обсудили и обращения коллег из других регионов. Они касались проведения эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов, а также вопроса защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов.   https://t.me/vestikbr
