Парламентарии КБР на заседании Президиума рассмотрели инициативы в области соцподдержки

Парламентарии Кабардино-Балкарии провели очередное заседание Президиума. Депутаты рассмотрели ряд инициатив в области социальной поддержки, безопасности и экономики.
В основном это были проекты федеральных законов. Речь шла о пробации в России, государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В частности, одним из нормативных документов предложено изменить порядок установки торговых точек, в которых продают алкоголь рядом с образовательными и лечебными учреждениями.
Парламентарии обсудили и обращения коллег из других регионов. Они касались проведения эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов, а также вопроса защиты прав граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов.
