Парламентарии Кабардино-Балкарии встретились со школьниками

Сегодня в парламенте Кабардино-Балкарии побывали школьники. На встречу с депутатами пригласили общественных активистов Баксанского района и воспитанников Академии права при “Солнечном городе”.
Организовал диалог комитет по образованию, науке и делам молодежи. Но перед этим гостей провели по зданию и во время экскурсии рассказали об основных вехах развития высшего законодательного органа республики.
Уже в большом зале речь зашла о главных функциях парламента и текущей работе. Школьникам предложили задавать вопросы. Касались они не только правовой сферы, но и перспектив каждого молодого человека, вступающего во взрослую жизнь.
Депутаты выразили уверенность, что молодежным активистам удастся послужить на благо республики в самых разных сферах.
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