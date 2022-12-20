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Парламентарии Кабардино-Балкарии встретились со школьниками

Парламентарии Кабардино-Балкарии встретились со школьниками

20.12.2022 | 22:42
Сегодня в парламенте Кабардино-Балкарии побывали школьники. На встречу с депутатами пригласили общественных активистов Баксанского района и воспитанников Академии права при “Солнечном городе”. Организовал диалог комитет по образованию, науке и делам молодежи. Но перед этим гостей провели по зданию и во время экскурсии рассказали об основных вехах развития высшего законодательного органа республики. Уже в большом зале речь зашла о главных функциях парламента и текущей работе. Школьникам предложили задавать вопросы. Касались они не только правовой сферы, но и перспектив каждого молодого человека, вступающего во взрослую жизнь. Депутаты выразили уверенность, что молодежным активистам удастся послужить на благо республики в самых разных сферах.   https://t.me/vestikbr
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