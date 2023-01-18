Парламентарии Кабардино-Балкарии встретились с активистами женского союза

Парламентарии Кабардино-Балкарии встретились с активистами регионального отделения Всероссийского женского союза “Надежда России”
Для гостей организовали ознакомительную экскурсию по зданию законодательного собрания республики. “Парламентарии всегда готовы взаимодействовать и вести конструктивный диалог с представителями гражданского общества”, - отметила в ходе встречи спикер Татьяна Егорова. Дискуссию посвятили роли женщины в жизни семьи, общества, государства.
Руководитель регионального отделения союза “Надежда России” Алёна Чернова рассказала, что движение создали в стране больше двух десятилетий назад. Его цель – повысить роль женщин в социально-экономической сфере.
Республиканские активистки сообщили о своей благотворительной деятельности и о социальной работе. Это была первая делегация общественников, побывавшая в парламенте в новом году.
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