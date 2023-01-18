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Парламентарии Кабардино-Балкарии встретились с активистами женского союза

Парламентарии Кабардино-Балкарии встретились с активистами женского союза

18.01.2023 | 16:01
Парламентарии Кабардино-Балкарии встретились с активистами регионального отделения Всероссийского женского союза “Надежда России” Для гостей организовали ознакомительную экскурсию по зданию законодательного собрания республики. “Парламентарии всегда готовы взаимодействовать и вести конструктивный диалог с представителями гражданского общества”, - отметила в ходе встречи спикер Татьяна Егорова. Дискуссию посвятили роли женщины в жизни семьи, общества, государства. Руководитель регионального отделения союза “Надежда России” Алёна Чернова рассказала, что движение создали в стране больше двух десятилетий назад. Его цель – повысить роль женщин в социально-экономической сфере. Республиканские активистки сообщили о своей благотворительной деятельности и о социальной работе. Это была первая делегация общественников, побывавшая в парламенте в новом году.   https://t.me/vestikbr    
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