Парламент КБР во втором чтении принял законопроект о поправке к Конституции КБР





Парламент Кабардино-Балкарии рассмотрел отчет правительства КБР об исполнении республиканского бюджета. Свыше 90 процентов расходов казны республики в первом квартале этого года направили на социально значимые статьи. Об этом сегодня на заседании парламента сообщила министр финансов Елена Лисун. Также отмечено, что за первые три месяца сложился профицит бюджета. Сумма – больше миллиарда рублей. Отчет правительства Кабардино-Балкарии об исполнении республиканского бюджета депутаты приняли к сведению. Во втором чтении одобрили законопроект о поправке к Конституции республики. Как отметил председатель профильного комитета Борис Мальбахов, коррективы касаются требований к кандидатам в депутаты регионального уровня.

И сегодня же сенатор России Мухарбий Ульбашев вручил высший знак отличия Федерального Собрания заместителю председателя парламента Кабардино-Балкарии Салиму Жанатаеву – за особые заслуги в развитии парламентаризма и совершенствовании законодательства нашей страны.