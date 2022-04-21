home
Главная
>
Новости
>
Парламент КБР в окончательном чтении принял поправки в Конституцию республики

Парламент КБР в окончательном чтении принял поправки в Конституцию республики

21.04.2022 | 15:39
Проект республиканского закона «О поправке к Конституции Кабардино-Балкарии в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России» депутаты парламента рассмотрели в третьем чтении. Законопроект в итоге был принят в третьем чтении. Омбудсмен Борис Зумакулов проанализировал, как в республике соблюдались права человека в прошлом году. По его словам, большинству из почти 300 обратившихся была оказана необходимая помощь. В целом же этот институт действует в регионе полтора десятка лет. Омбудсмену за этот период удалось решить значительную часть поставленных вопросов, заявил Борис Зумакулов. Парламентский комитет по образованию, науке и делам молодежи внес проект закона о молодежной политике в новой редакции. С учетом поправок новая редакция закона принята в двух чтениях. Минтранс представил изменения в закон об организации обслуживания граждан пассажирским транспортом, в том числе железнодорожным. Прокуратура выступила с рядом предложений по правовым вопросам. Также парламентарии озвучили свои идеи, касающиеся действия федеральных законов.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных