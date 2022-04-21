Парламент КБР в окончательном чтении принял поправки в Конституцию республики

Проект республиканского закона «О поправке к Конституции Кабардино-Балкарии в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России» депутаты парламента рассмотрели в третьем чтении. Законопроект в итоге был принят в третьем чтении. Омбудсмен Борис Зумакулов проанализировал, как в республике соблюдались права человека в прошлом году. По его словам, большинству из почти 300 обратившихся была оказана необходимая помощь. В целом же этот институт действует в регионе полтора десятка лет. Омбудсмену за этот период удалось решить значительную часть поставленных вопросов, заявил Борис Зумакулов. Парламентский комитет по образованию, науке и делам молодежи внес проект закона о молодежной политике в новой редакции. С учетом поправок новая редакция закона принята в двух чтениях. Минтранс представил изменения в закон об организации обслуживания граждан пассажирским транспортом, в том числе железнодорожным. Прокуратура выступила с рядом предложений по правовым вопросам. Также парламентарии озвучили свои идеи, касающиеся действия федеральных законов.